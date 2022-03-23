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"Наче заспокійливе": ЗСУ показали, як рознесли боєкомплект окупантів на Луганщині (відео)

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Анна Барабан Анна Барабан
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"Наче заспокійливе": ЗСУ показали, як рознесли боєкомплект окупантів на Луганщині (відео) Новина оновлена 23 березня 2022, 08:11

Боєприпаси росіян горіли кілька годин

Українські захисники ось уже 28-й день продовжують мужньо та героїчно захищати Україну від російських загарбників, і вночі 23 березня хлопці з 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили боєкомплект окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба бригади у Фейсбуку.

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"Це відео немов колискова для тих, кому зараз не спиться і заспокійливе для всіх у кого якісь хвилювання та негаразди. На ньому не просто гарно горить вогонь. На ньому неймовірно добре палає, детонує та розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян у Луганській області - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було розбито боєприпаси до стрілецької зброї, артилерійські снаряди та багато іншого. Пожежа на російському складі тривала понад дві години.

Нагадаємо, що втрати окупантів у живій силі вже становлять 15 300 людей. Крім того, росіяни втратили 509 танків, 1556 бойових броньованих машин, 252 артилерійські системи, 80 РСЗВ, 45 одиниць коштів ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська бомбардувальна та штурмова авіація продовжує завдавати нищівних ударів по скупченням техніки та живій силі супротивника. Також ми показували, як знищують техніку окупантів безпілотники "Байрактар".

Теги:
#Україна #Війна #Втрати Росії #ЗСУ
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