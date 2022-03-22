300 убитих ворогів за добу: нові дані про втрати окупантів в Україні

Втрати окупантів у живій силі вже становлять 15 300 осіб

На двадцять сьому добу протистояння України російському військовому вторгненню росія продовжує зазнавати значних втрат.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 22 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Так, втрати окупантів у живій силі вже становлять 15 300 осіб. Також окупанти вже втратили 509 танків, 1556 бойових броньованих машин, 252 артилерійських систем, 80 РСЗВ. 45 одиниць засобів ППО. Крім того, серед втраченої техніки окупантів 99 літаків, 123 гелікоптера, 1000 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі, 70 цистерн з ПММ / fuel tanks — 70, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 15 одиниць спеціальної техніки.

Зазначимо, за даними Генштабу, українська бомбардувальна та штурмова авіація продовжує завдавати нищівних ударів по скупченнях техніки та живій силі супротивника.

Крім того, як повідомляє британська розвідка, Київ і надалі залишатиметься пріоритетом для російсько-окупаційних військ.