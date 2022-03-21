Рус

Застопорилися, але ще не здаються: названо головну мету росіян в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1126
Київ продовжують обстрілювати Новина оновлена 21 березня 2022, 10:04
Київ продовжують обстрілювати

російські війська намагаються зайти з різних боків

Столиця України продовжує зазнавати нападок росіян. Вони обстрілювали столицю і цієї ночі вбили як мінімум вісім людей. Київ і надалі залишатиметься пріоритетом для російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила британська розвідка у ранковому зведенні.

Станом на 21 березня бої продовжуються на північ від Києва. Війська росії, що наступали з північного сходу, зупинили. Рух із боку Гостомелю у північно-західному напрямку вдалося припинити "запеклим українським опором". Як зазначають у британському Міністерстві оборони, основний контингент російських сил знаходиться за 25 кілометрів від центру столиці.

І хоча прогресу у росії немає, Київ зберігає статус пріоритетної військової мети рф і головним завданням у найближчі тижні будуть спроби оточення міста.

Як раніше писав "Телеграф", Україна у 26-й день війни продовжує зазнавати масованих обстрілів росіянами. Крім Києва окупанти не дають спокою містам на півдні, сході, півночі країни. Зазначимо, що в Одесі українські військові відповіли загарбникам та підбили російське військове судно.

Теги:
#Київ #Війна #Розвідка
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
Категорія
Знищений танк росіян
15 тисяч людей та майже 500 танків: Генштаб озвучив свіжі втрати росії в Україні
Дата публікації
Категорія
Обстріл ТРЦ Retroville у Києві
Нічний обстріл Києва перетворив відомий ТРЦ на руїни: ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України