Застопорилися, але ще не здаються: названо головну мету росіян в Україні

російські війська намагаються зайти з різних боків

Столиця України продовжує зазнавати нападок росіян. Вони обстрілювали столицю і цієї ночі вбили як мінімум вісім людей. Київ і надалі залишатиметься пріоритетом для російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила британська розвідка у ранковому зведенні.

Станом на 21 березня бої продовжуються на північ від Києва. Війська росії, що наступали з північного сходу, зупинили. Рух із боку Гостомелю у північно-західному напрямку вдалося припинити "запеклим українським опором". Як зазначають у британському Міністерстві оборони, основний контингент російських сил знаходиться за 25 кілометрів від центру столиці.

І хоча прогресу у росії немає, Київ зберігає статус пріоритетної військової мети рф і головним завданням у найближчі тижні будуть спроби оточення міста.

Як раніше писав "Телеграф", Україна у 26-й день війни продовжує зазнавати масованих обстрілів росіянами. Крім Києва окупанти не дають спокою містам на півдні, сході, півночі країни. Зазначимо, що в Одесі українські військові відповіли загарбникам та підбили російське військове судно.