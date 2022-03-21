Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України

Оперативно про головне 21 березня

Для українців розпочався 26 день із моменту початку повномасштабного вторгнення росії до нашої країни. Оскільки на більшій частині напрямків просування окупаційних військ було зупинено, росіяни продовжують збільшувати кількість обстрілів мирних міст, через що гине дедалі більше цивільних. Крім того, режим кривавого диктатора володимира путіна, очевидно, почав розуміти масштаби своїх втрат, через що готовий кинути в м’ясорубку неповнолітніх росіян. Проте українці не падають духом, а в окупованих містах навіть продовжують виходити на мітинги на підтримку нашої країни.

У цій трансляції "Телеграф" повідомлятиме про найважливіші події, що відбулися в Україні 21 березня. Проте більш оперативно ви можете отримувати інформацію у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Внаслідок ракетного удару по Києву зруйновано торгово-розважальний центр, попередньо одна людина загинула.

За 20 березня знищено один літак, 4 БПЛА, та дві крилаті ракети росіян, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За 25 діб російські окупанти зазнали серйозних втрат як на землі, так і в небі: 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Вже другу добу поспіль спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. В основному, окупанти за допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

По наземним цілям успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танковим колонам та живій силі ворога.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія Росії зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: росія йде у дефолт, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".

Події 17 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів".

Події російсько-української війни за 18 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує".

Про те, що відбувалося 19 березня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 24: країни формують "антипутинський щит", але окупанти продовжують знущатися з України".

Також ви можете ознайомитись з інформацією за 20 березня у матеріалі:"Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення"