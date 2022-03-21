Рус

Економічна прірва: США готові розширити санкції проти росії

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Санкції Новина оновлена 21 березня 2022, 03:24
Санкції

У США вважають, що російська економіка скоротиться щонайменше вдвічі.

США готові розширити санкції проти росії через війну, яку Україні оголосив кривавий диктатор Володимир Путін.

Про це розповів заступник радника з національної безпеки США з міжнародної економіки Даліп Сінгх в інтерв’ю CBS.

За його словами, санкції можуть торкнутися більше секторів економіки, включаючи й ті, які ще не попали під санкційний тиск. Крім того, обмежувальні заходи можуть бути введені й проти більшої кількості російських банків, а також торкнутися нафтогазової промисловості.

"Найкращі прогнози, які я бачу зараз, припускають, що російська економіка скоротиться вдвічі, у порівнянні з тим, що було до цього вторгнення", — сказав він.

Сінгх зазначив, що росія вживає відчайдушних заходів, щоб урятувати свою економіку від краху, проте вже зараз зрозуміло, що країна йде до рівня життя зразка 1980-х років. За його словами, зараз російський диктатор намагається самоізолювати економіку.

"Це погляд в економічну прірву. Це результат вибору путіна і за його реакцією я бачу, до чого все йде", — додав він.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що на розширення санкцій проти росії варто очікувати вже наступного тижня, проте він не став говорити про те, ким вони будуть введені і які російські сфери економіки потраплять під удар.

Теги:
#США #Росія #Санкції
Обстріли Києва
Київ
Київ зазнав потужного обстрілу від росіян: є загиблий, зруйновано торговий центр (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обстріли Києва
Київ зазнав потужного обстрілу від росіян: є загиблий, зруйновано торговий центр (фото)
Дата публікації
Категорія
Церкви Московського патріархату почали переходити до ПЦУ: подробиці та фото
Церкви Московського патріархату почали переходити до ПЦУ: подробиці та фото
Дата публікації
Категорія
Діти в Іспанії зустрічають українського хлопчика
"На очах сльози, а на вустах посмішка": українського хлопчика тепло зустріли в Іспанії (відео)
Дата публікації
Категорія
Девід Бекхем допомагає українським дітям
"Використав славу на благо": Девід Бекхем незвичайним чином допоміг українським дітям
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України