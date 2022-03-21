Укр

Экономическая пропасть: США готовы расширить санкции против россии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
Санкции Новость обновлена 21 марта 2022, 03:24
Санкции

В США считают, что российская экономика сократится по меньшей мере в два раза.

США готовы расширить санкции против россии из-за войны, которую Украине объявил кровавый диктатор владимир путин.

Об этом рассказал заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх в интервью CBS.

По его словам санкции могут затронуть больше секторов экономики, включая и те, которые еще не были затронут санкциями. Кроме того ограничительные меры могут быть введены и против большего количества российских банков, а также затронуть и нефтегазовую промышленность.

"Лучшие прогнозы, которые я вижу сейчас, предполагают, что российская экономика сократится вдвое по сравнению с тем, что было до этого вторжения", — сказал он.

Сингх отметил, что россия принимает отчаянные меры, чтобы спасти свою экономику от краха, однако уже сейчас понятно, что страна идет к уровню жизни образца 1980-х годов. По его словам, сейчас российский диктатор пытается самоизолировать экономику.

"Это взгляд в экономическую пропасть. Это результат выбора путина и по его реакции я вижу, к чему все идет", — добавил он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что расширения санкций против россии стоит ожидать уже на следующей неделе, однако он не стал говорить о том, кем они будут введены и какие российские сферы экономики попадут под удар.

Теги:
#США #Россия #Санкции
Обстрелы Киева
Киев
Киев подвергся мощному обстрелу россиян: есть погибший, разрушен торговый центр (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обстрелы Киева
Киев подвергся мощному обстрелу россиян: есть погибший, разрушен торговый центр (фото)
Дата публикации
Категория
Церкви Московского патриархата начали переходить к ПЦУ: подробности и фото
Церкви Московского патриархата начали переходить к ПЦУ: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Дети в Испании встречают укрианского мальчика
"На глазах слезы, а на устах улыбка": украинского мальчика тепло встретили в Испании (видео)
Дата публикации
Категория
Дэвид Бекхэм помогает украинским детям
"Использовал славу во благо": Дэвид Бекхэм необычным образом помог украинским детям
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, а в оккупированных городах проходят митинги в поддержку Украины