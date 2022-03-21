Экономическая пропасть: США готовы расширить санкции против россии

В США считают, что российская экономика сократится по меньшей мере в два раза.

США готовы расширить санкции против россии из-за войны, которую Украине объявил кровавый диктатор владимир путин.

Об этом рассказал заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх в интервью CBS.

По его словам санкции могут затронуть больше секторов экономики, включая и те, которые еще не были затронут санкциями. Кроме того ограничительные меры могут быть введены и против большего количества российских банков, а также затронуть и нефтегазовую промышленность.

"Лучшие прогнозы, которые я вижу сейчас, предполагают, что российская экономика сократится вдвое по сравнению с тем, что было до этого вторжения", — сказал он.

Сингх отметил, что россия принимает отчаянные меры, чтобы спасти свою экономику от краха, однако уже сейчас понятно, что страна идет к уровню жизни образца 1980-х годов. По его словам, сейчас российский диктатор пытается самоизолировать экономику.

"Это взгляд в экономическую пропасть. Это результат выбора путина и по его реакции я вижу, к чему все идет", — добавил он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что расширения санкций против россии стоит ожидать уже на следующей неделе, однако он не стал говорить о том, кем они будут введены и какие российские сферы экономики попадут под удар.