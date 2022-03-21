Против россии введут новые санкции: Кулеба раскрыл детали

В МИД Украины рассказали о новых мерах против россии

Против россии будут вводиться новые санкции за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения с украинцами в своем Фейсбук.

По его словам, новые санкции будут уже на следующей неделе, а его ведомство работало над тем, чтобы они затронули нужные Украине вещи. Какие именно сферы российской экономики попадут под прицел Кулеба не сообщил, но отметил, что их список был передан людям, которые на Западе отвечают за принятие решений.

Кроме того он рассказал, что отдельным направлением работы украинского МИД является "выталкивание" западных компаний, которые еще не поняли, что им стоит уйти из россии.

"Это включает, как большие продуктовые компании по типу Nestle, Danone, Unilever, а также точечные компании, без которых россия не сможет делать свои ракеты", — сказал Кулеба.

По его словам, некоторые компании обижаются из-за того давления, которые оказывает МИД Украины.

"Но не время обижаться, а время делать выбор, ты на стороне добра или ты на стороне зла", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 20 марта Франция заморозила активы Центробанка рф на сумму в 22 миллиарда евро. Кроме того, были заморожены счета частных лиц во французских банках на сумму еще в 150 млрд евро.