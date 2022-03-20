Укр

Франция нанесла мощный удар по экономике россии

Автор
Артем Калинин Артем Калинин
Дата публикации
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Автор
1998
Брюно ле Мэр Новость обновлена 20 марта 2022, 15:07
Брюно ле Мэр

Франция в воскресенье, 20 марта, на 25-й день вторжения россии в Украину, заморозила активы Центробанка рф.

Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.

"Мы заморозили активы ЦБ россии на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро. На территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам", — заявил министр.

Отметим, ранее сегодня Австралия приняла решение запретить продавать россии глинозем и алюминиевую руду. Эти материалы используют для производства алюминия, что является важной составляющей для изготовления оружия и боеприпасов.

Напомним, сообщалось, что российские богачи срочно распродают свою недвижимость в США. В течение нескольких последних дней богатые россияне активно сотрудничают с брокерами по поводу продажи недвижимости на Манхэттене. Продажу домов они производят через проверенных брокеров, чтобы не было особой огласки.

Теги:
#Франция #Россия #Санкции
Брюно ле Мэр
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