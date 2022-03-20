Российские богачи срочно распродают свою недвижимость в США

Состоятельные россияне пытаются продать недвижимость на Манхэттене.

Видимо таки санкции против россии таки пугают население, особенно самую состоятельную часть из них, ведь на рынке недвижимости резко возросло количество элитных домов, выставленных на продажу российскими богачами. Особенно активизировалась продажа недвижимости в Нью-Йорке (США) на Манхэттене.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания в течение нескольких последних дней богатые россияне активно сотрудничают с брокерами по поводу продажи недвижимости на Манхэттене. Продажу домов они производят через проверенных брокеров, чтобы не было особой огласки, то есть, чтобы сделать это в тайне.

Однако некоторые пользуются публичными продажами. К примеру соучредитель "Альфа-банка" Алексей Кузьмичев выставил на продажу свой особняк в Верхнем Ист-Сайде. Стоит отметить, что его цена на 1 млн меньше, чем была при покупке.

Одна из ведущих брокеров США Долли Ленц отметила, что все российские богачи говоря только о продаже имущества, и более того, покупателей на эту недвижимость тоже большое колличество, однако она еще не знает, на каких условиях могут быть проведены такие сделки.

Также стоит добавить, что директор по исследованиям брокерской компании Serhant Гаррет Дердериан отмеил, что "на данный момент в Нью-Йорке не проводится распродажа недвижимости, принадлежащей россиянам".

Отметим, что рф ввела ответные санкции против США, но лишь рассмешила сеть.

Как сообщалось ранее, после введения западных санкций, россияне столкнулись с проблемой нехватки ряда товаров повседневного пользования и продуктов питания. А те, которые остались в магазинах резко выросли в цене.

Также "Телеграф" сообщал, что Америка, Япония и Великобритания объявили о введении новых жестких санкций против российской федерации.