Укр

"Никаких тульских пряников": в сети высмеяли санкции рф в отношении Байдена

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Джо Байден Новость обновлена 15 марта 2022, 18:15
Джо Байден

В рф "жестко ответили" США.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские власти заявили о введении санкций против президента США Джо Байдена и других американских чиновников. В сети лишь посмеялись на такой инициативой россии.

О санкциях сообщили на страничке мид рф в Twitter.

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В рф сообщили, что данные санкции вводятся из-за "крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США", при этом в россии не отказываются от потенциальных переговоров с американцами из "черного списка" в случае такой необходимости.

Список граждан США, которые оказалась в санкционном списке рф и не смогут посещать страну.

  • 1. Джозеф Байден — президент США
  • 2. Энтони Блинкен — государственный секретарь США
  • 3. Ллойд Остин — министр обороны США
  • 4. Марк Милли — глава Комитета начальников штабов США
  • 5. Джейкоб Салливан – помощник Президента США по национальной безопасности;
  • 6. Уильям Бернс – директор ЦРУ;
  • 7. Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;
  • 8. Далип Сингх – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;
  • 9. Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;
  • 10. Хантер Байден – сын Президента США;
  • 11. Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;
  • 12. Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;
  • 13. Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

В мид рф подчеркнули, что данный список будет увеличен в ближайшее время американскими гражданами и бизнесменами с "русофобскими настроениями".

В сети со смехом восприняли персональные санкции рф в отношении Байдена и других американских чиновников.

В сети высмеяли санкции рф в отношении США
В сети высмеяли санкции рф в отношении США

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против ряда российских чиновников.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война с Россией
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