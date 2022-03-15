"Никаких тульских пряников": в сети высмеяли санкции рф в отношении Байдена

В рф "жестко ответили" США.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские власти заявили о введении санкций против президента США Джо Байдена и других американских чиновников. В сети лишь посмеялись на такой инициативой россии.

О санкциях сообщили на страничке мид рф в Twitter.

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В рф сообщили, что данные санкции вводятся из-за "крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США", при этом в россии не отказываются от потенциальных переговоров с американцами из "черного списка" в случае такой необходимости.

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Список граждан США, которые оказалась в санкционном списке рф и не смогут посещать страну.

1. Джозеф Байден — президент США

2. Энтони Блинкен — государственный секретарь США

3. Ллойд Остин — министр обороны США

4. Марк Милли — глава Комитета начальников штабов США

5. Джейкоб Салливан – помощник Президента США по национальной безопасности;

6. Уильям Бернс – директор ЦРУ;

7. Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;

8. Далип Сингх – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;

9. Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;

10. Хантер Байден – сын Президента США;

11. Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;

12. Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;

13. Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

В мид рф подчеркнули, что данный список будет увеличен в ближайшее время американскими гражданами и бизнесменами с "русофобскими настроениями".

В сети со смехом восприняли персональные санкции рф в отношении Байдена и других американских чиновников.

В сети высмеяли санкции рф в отношении США

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против ряда российских чиновников.