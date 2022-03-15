"Никаких тульских пряников": в сети высмеяли санкции рф в отношении Байдена
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В рф "жестко ответили" США.
Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские власти заявили о введении санкций против президента США Джо Байдена и других американских чиновников. В сети лишь посмеялись на такой инициативой россии.
О санкциях сообщили на страничке мид рф в Twitter.
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В рф сообщили, что данные санкции вводятся из-за "крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США", при этом в россии не отказываются от потенциальных переговоров с американцами из "черного списка" в случае такой необходимости.
Список граждан США, которые оказалась в санкционном списке рф и не смогут посещать страну.
- 1. Джозеф Байден — президент США
- 2. Энтони Блинкен — государственный секретарь США
- 3. Ллойд Остин — министр обороны США
- 4. Марк Милли — глава Комитета начальников штабов США
- 5. Джейкоб Салливан – помощник Президента США по национальной безопасности;
- 6. Уильям Бернс – директор ЦРУ;
- 7. Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;
- 8. Далип Сингх – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;
- 9. Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;
- 10. Хантер Байден – сын Президента США;
- 11. Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;
- 12. Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;
- 13. Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В мид рф подчеркнули, что данный список будет увеличен в ближайшее время американскими гражданами и бизнесменами с "русофобскими настроениями".
В сети со смехом восприняли персональные санкции рф в отношении Байдена и других американских чиновников.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против ряда российских чиновников.
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