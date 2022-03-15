Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины

Оперативно о главном за 15 марта.

Украина противостоит российским оккупантам уже 20-й день. За это время наши военнослужащие уничтожили более 12 тысяч вражеских солдат и ликвидировали сотни единиц военной техники. Между тем западные партнеры наложили на Россию множество экономических санкций, которые уже ввели страну-агрессора в тупик. При этом далеко не все "мирные россияне" еще осознали, что кровавый диктатор владимир путин ведет их в бездну и руководствуется только собственными амбициями, а не интересами государства. В России случаются только единичные случаи прозрения, однако и их власть активно подавляет арестами.

В этом материале "Телеграф" публикует информацию о важнейших событиях, произошедших 15 марта, однако вы можете получать ее более оперативно в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За 14 марта противовоздушная оборона Украины отминусовала еще 4 вертолета и один самолет оккупантов, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Подтвержден факт сбивания крылатой ракеты врага с украинского истребителя;

Несколько авианалетов на колонны техники рашистов совершила ударная авиация Воздушных Сил – Су-24м и Су-25;

Радиолокационными средствами Воздушных Сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа "Форпост". Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашим ПВО. Остатки ищут;

Есть информация о падении в соседней Румынии БПЛА типа "Орлан-10", находящегося на вооружении вооруженных сил россии.

Кроме того, главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ с начала открытой войны рф против нашего государства уничтожено 45 воздушных целей противника.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События русско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходит в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворивскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".