Укр

Великобритания ввела санкции против людей путина: под ударом шойгу, песков и топ-пропагандисты

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ограничения коснутся близкого круга путина Новость обновлена 15 марта 2022, 16:06
Ограничения коснутся близкого круга путина

В списке сотни бизнесменов, чиновников и пропагандистов

Во вторник, 15 марта, на 20-й день войны в Украине Великобритания расширила список санкций против россии, включив в него более 370 физических и юридических лиц, приближенных к кровавому диктатору владимиру путину.

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Данные об "историческом" пакете санкций было опубликовано на сайте правительства, сообщает "Телеграф". Общее число подсанкционных лиц превысит отметку в тысячу.

Как объяснили в Британии, санкции нацелены на лиц из самого близкого окружения путина.

В список попал его прессе-секретарь Дмитрий Песков, представительница МИД Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, экс-президент рф Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Также пострадают олигархи, — "сибирский угольный магнат" Андрей Мельниченко, миллиардеры Петр Авен, Герман Хан и Михаил Фридман, представитель одной из богатейших семей рф Алексей Мордашов.

Британцы ударят и по пропагандистам, — в списке гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Всем этим лицам запрещен въезд в Британию, их активы там заморожены, а всем британским компаниям запрещено с ними сотрудничать.

Напомним, только сегодня ЕС одобрил четвертый пакет санкций против россии из-за развертывания боевых действий на украинских территориях.

Ранее в колонке для "Телеграфа" эксперт в вопросах экономики высказал мнение, что верхушка власти в рф не чувствует действующие санкции, и только полное эмбарго на нефть способно заставить их ощутить.

Теги:
#Дмитрий Медведев #Великобритания #Санкции #Сергей Шойгу #Дмитрий Песков #Владимир Соловьев #Маргарита Симоньян
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