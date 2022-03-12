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Россияне взвыли из-за пустых полок в магазинах: сахара нет, памперсы - роскошь (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Пустые полки в российских магазинах Новость обновлена 12 марта 2022, 10:58
Пустые полки в российских магазинах

россияне уже столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах

Жители россии, чья армия убивает мирных жителей Украины уже 17-й день, взвыли из-за роста цен на продукты и средства гигиены в рф.

Соответствующие посты стали появляться в соцсетях.

Так, одна из жительниц рф пожаловалась, что в магазине уже невозможно купить сахар — полки в магазине стоят пустые. Но отметила, что хотя бы гигиенические женские прокладки в магазинах пока есть. При этом другая россиянка отметила, что цены на детские памперсы взлетели до небес, из-за чего ей принудительно нужно будет отучать от них ребенка.

Внимание! Далее в комментариях присутствует нецензурная лексика

Отдельной категорией "особо страдающих" являются россияне, чьим основным средством заработка был Инстаграм. После того как в россии закрыли к нему доступ, тысячи и тысячи жителей рф остались без средств к существованию. Российская инстаграмщица, которая отдыхает во время войны в Дубае жалуется на то, что там не хотят принимать российские рубли и доллары на них купить невозможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии беспрецедентно взлетели ставки по ипотеке. Купить квартиру стоит уже втрое дороже. Кроме того, "несчастные" россияне жалуются, что из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.

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