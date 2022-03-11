“Квартира в ипотеку теперь стоит втридорога”: россиянка возмущена последствиями войны против Украины

Российский рынок недвижимости столкнулся с трудностями

Пока в Украине гибнут мирные жители и целые города превращаются в руины, в России простые граждане в ужасе от падения рубля, закрытия магазинов и повышения цен. Кто-то не может купить "Биг Мак", а кто-то — и жилье. "Телеграфу" удалось пообщаться с жительницей Новосибирска, попросившей об анонимности, которая в отчаянии рассказала о проблемах с ипотекой в России.

Отныне семье, решившей взять одну квартиру в ипотеку, придется платить как за три. Все из-за ставок по ипотечным кредитам, которые российские банки подняли уже до 23%.

"Со дня на день собирались взять ипотеку. Накопили нужную для начала сумму, уже определились с вариантами, и тут – облом. В банке заявили, что ставка повышается до 23%. Мы в ужасе! Это непосильно для обычной семьи! Что происходит? Ведь еще год назад можно было найти по 7% годовых. Но с такой ставкой квартира в ипотеку обойдется втридорога. И самое ужасное, что риэлторы негласно предупреждают: "Это не потолок, ставки будут расти дальше", — делится россиянка.

Женщина возмущена, что на желанную "двушку", которую семья уже нашла и готова была приобрести, придется еще копить миллионы рублей. И это на фоне того, как быстро обесценивается рубль и повышают цены застройщики.

"После того, как Путин объявил о начале военных действий в Украине, в жизни простых россиян наступил какой-то хаос. Всего за несколько дней все наши мечты рухнули. Ипотека теперь золотая! А ремонт? Я уже присматривалась в ИКЕА, что хочу взять в нашу новую квартиру… Теперь все, можно забыть! Не купишь ни нормальной одежды, ни техники, ни игрушек сыну. Почему мы, самая обычная семья, должны страдать? Мы мечтали о своем гнездышке, работали, копили, а теперь это все пошло прахом. Сейчас уже думаем не о покупке квартиры, а о том, как вообще прокормиться и выжить, пока наша страна занята Украиной," — подытожила наша собеседница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за действий России на территориях Украины российское население столкнулось с массой проблем. Рубль доходит чуть ли не до 200 за доллар, валюту покупать нельзя, цены растут, а люди массово лишаются рабочих мест.