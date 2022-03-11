Укр

"Железный занавес" становится прочнее - россия может закрыть доступ в еще одну соцсеть

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Под угрозой - Instagram Новость обновлена 11 марта 2022, 12:50
Под угрозой - Instagram

Соцсеть позволяла некоторым россиянам хорошо зарабатывать

В россии могут заблокировать социальную сеть Instagram вслед за блокировкой другой соцсети компании Meta — Facebook.

Как пишут россми, роскомнадзор обратился к компании за подтверждением информации о новых правилах для модерации контента.

Напомним, в "Фейсбуке" разрешили использовать выражения, обычно относящиеся к языку "вражды", например "смерть российским оккупантам" или "смерть путину". Если изменения подтвердятся или компания Meta не захочет отвечать на запрос в рф "Инстаграма" не будет.

Согласно данным из открытых источников, в россии блогеры хорошо зарабатывали в соцсети. Аккаунт с охватом в 616 тысяч подписчиков позволял иметь доход в 400 тысяч рублей в месяц. Заработки Ольги Бузовой с 12 млн подписчиков оценивали в 10 млн рублей на рекламных сообщениях. Одно такое стоило до полумиллиона рублей.

Также в соцсети многие ведут бизнес или работают администраторами страниц. Согласно данным статистики россия занимает пятую позицию по количеству пользователей "Инстаграма". Закрытие соцсети приведет к падению доходов тех, кто монетизирует его.

Как писал "Телеграф", это происходит на фоне того, что в россии экономическая ситуация стремительно ухудшается, курс рубля стремительно падает, а многие международные корпорации закрывают представительства в россии, что перенасытит рынок труда.

Теги:
#Россия #Instagram
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