"Железный занавес" становится прочнее - россия может закрыть доступ в еще одну соцсеть

Соцсеть позволяла некоторым россиянам хорошо зарабатывать

В россии могут заблокировать социальную сеть Instagram вслед за блокировкой другой соцсети компании Meta — Facebook.

Как пишут россми, роскомнадзор обратился к компании за подтверждением информации о новых правилах для модерации контента.

Напомним, в "Фейсбуке" разрешили использовать выражения, обычно относящиеся к языку "вражды", например "смерть российским оккупантам" или "смерть путину". Если изменения подтвердятся или компания Meta не захочет отвечать на запрос в рф "Инстаграма" не будет.

Согласно данным из открытых источников, в россии блогеры хорошо зарабатывали в соцсети. Аккаунт с охватом в 616 тысяч подписчиков позволял иметь доход в 400 тысяч рублей в месяц. Заработки Ольги Бузовой с 12 млн подписчиков оценивали в 10 млн рублей на рекламных сообщениях. Одно такое стоило до полумиллиона рублей.

Также в соцсети многие ведут бизнес или работают администраторами страниц. Согласно данным статистики россия занимает пятую позицию по количеству пользователей "Инстаграма". Закрытие соцсети приведет к падению доходов тех, кто монетизирует его.

Читайте также: Категория Новости России В МВФ пророчат глубокое падение россии: подробности В МВФ больше не считают маловероятным дефолт в россии

Как писал "Телеграф", это происходит на фоне того, что в россии экономическая ситуация стремительно ухудшается, курс рубля стремительно падает, а многие международные корпорации закрывают представительства в россии, что перенасытит рынок труда.