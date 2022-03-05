Еще три компании-гиганта приостановили поставки в россию
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Мировые производители продолжают бойкотировать российский рынок.
Всемирно известные компании и бренды продолжают уходить с рынка рф из-за войны в Украине.
Как сообщает Бабель, к сотни уже мировых брендов присоединились еще трое известных производителей.
Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию.
Группа компаний Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, решила закрыть свои магазины в России.
Японская корпорация Hitachi остановила производство в России и экспорт техники в страну.
Напомним, что из-за полномасштабной войны в Украине страны продолжают вводить санкции против рф.
Так, еще большему количеству российских банков грозит отключение от SWIFT.
Экономика россии существенно пострадала после санкций, а из-за рекордного обвала рубля страну ожидают голодные бунты, так как уже сейчас магазины вводят ограничения на продажу продуктов.
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