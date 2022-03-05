Еще три компании-гиганта приостановили поставки в россию

Мировые производители продолжают бойкотировать российский рынок.

Всемирно известные компании и бренды продолжают уходить с рынка рф из-за войны в Украине.

Как сообщает Бабель, к сотни уже мировых брендов присоединились еще трое известных производителей.

Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию.

Группа компаний Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, решила закрыть свои магазины в России.

Японская корпорация Hitachi остановила производство в России и экспорт техники в страну.

Напомним, что из-за полномасштабной войны в Украине страны продолжают вводить санкции против рф.

Так, еще большему количеству российских банков грозит отключение от SWIFT.

Экономика россии существенно пострадала после санкций, а из-за рекордного обвала рубля страну ожидают голодные бунты, так как уже сейчас магазины вводят ограничения на продажу продуктов.