Укр

Еще три компании-гиганта приостановили поставки в россию

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Samsung, Kering, Hitachi Новость обновлена 05 марта 2022, 07:19
Samsung, Kering, Hitachi

Мировые производители продолжают бойкотировать российский рынок.

Всемирно известные компании и бренды продолжают уходить с рынка рф из-за войны в Украине.

Как сообщает Бабель, к сотни уже мировых брендов присоединились еще трое известных производителей.

Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию.

Группа компаний Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, решила закрыть свои магазины в России.

Японская корпорация Hitachi остановила производство в России и экспорт техники в страну.

Напомним, что из-за полномасштабной войны в Украине страны продолжают вводить санкции против рф.

Так, еще большему количеству российских банков грозит отключение от SWIFT.

Экономика россии существенно пострадала после санкций, а из-за рекордного обвала рубля страну ожидают голодные бунты, так как уже сейчас магазины вводят ограничения на продажу продуктов.

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#Россия #Война
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