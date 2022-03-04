Отключение от SWIFT грозит еще большему количеству российских банков

Решение может быть принято в ближайшее время.

В ответ на военное вторжение в Украину на Россию были наложены жесткие экономические санкции, рекордно обрушившие рубль. Это произошло еще и потому, что семь крупнейших российских банков отключили от SWIFT. Положение россиян может ухудшиться еще больше, ведь в ЕС работают над отключением от международной платежной системы ряда банков.

Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС может отключить SWIFT в еще большему количеству российских банков и решение об этом могут принять уже в ближайшее время.

"Мы также рассматривали здесь, какой новый пакет санкций (против рф — ред.) может быть принят в ближайшие дни. Например, мы можем увеличить количество российских банков, которые отключим от SWIFT, но мы не приняли никакого конкретного решения о том или ином банке", — сказал Боррель на пресс-конференции по результатам внеочередного заседания совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Напомним, что от SWIFT уже отключили банки "Россия", "ВТБ", "Открытие", "Новикомбанк", "ВЭБ РФ", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк".

Добавим, что из-за отключения от SWIFT невозможно будет вносить инвестиции или каким-либо другим способом финансировать проекты, которыми занимается российский фонд прямых инвестиций. Также страну-агрессора ожидает запрет на продажу, снабжение, экспорт или передачу банкнот, деноминированных в евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США назвали единственное условие снятия ограничений с россии.