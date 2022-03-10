Доллар обновил рекорд на московской бирже - рубль продолжает падение

Падение рубля не остановить

Курс российского рубля все ухудшается и ухудшается по отношению к доллару и евро и обновляет рекорды падения каждый день. На утро 10 марта, за один доллар на Мосбирже просили 121,5 рублей, а за евро — 132 рубля.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

При этом в московских обменных пунктах за один доллар просят около 160 рублей, а часто стоимость доходит до 250. И это не рекорд — на черном рынке цена валюты выросла еще более разительно — до 300 рублей за доллар США.

Российский рубль начал проседать, когда россия решила признать государствами образования на территории ОРДЛО. Затем события развивались стремительно и плачевно для российской экономики из-за решения рф вторгнуться в Украину.

На страну наложили санкции, из нее уходят крупнейшие представители иностранного бизнеса и дистрибьюторы — среди последних, кто присоединился к бойкоту российского рынка — Nestle, Philip Morris, Nissan и другие.

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Как ранее писал "Телеграф", россия теряет в переговорах свои позиции и может решить заморозить конфликт в Украине.