Еще ряд крупнейших зарубежных компаний уходят из россии

Nestle, табачные компании и производитель игр Sony, Toyota и Nissan также уходят из России.

Крупнейшие в мире производители приостанавливает все капиталовложения и уходят с рынка россии после ее вторжения в Украину

9 марта к списку корпораций, отказывающихся от участия в России, присоединились: крупнейшая в мире группа по производству упакованных продуктов питания Nestle, табачный гигант Philip Morris и производитель видеоигр Sony.

Как передает Reuters, решение швейцарской компании Nestle последовало за аналогичными действиями других крупных производителей продуктов питания, на которых потребители оказывают давление с целью выступить против военной агрессии.

Точно так же, в то время как производитель сигарет Imperial Brands приостановил деятельность в россии, конкурент Philip Morris заявил лишь о сокращении производства.

Sony, чья киностудия уже прекратила выпуск игр в России, в среду, 9 марта, предприняла дополнительные действия, заявив, что ее игровое подразделение PlayStation прекратит поставки и операции в России.

Кроме того, ряд других компании также присоединяются к мировому сообществу в призыве к миру в Украине:

Toyota и Nissan остановили производство в россии и экспорт в страну автомобилей.

Mars приостановила рекламу и инвестиции в россии.

Сети гостиниц Hilton и Hyatt приостанавливают развитие бизнеса.

Японские корпорации Hitachi и Nintendo приостанавливает поставки в россию своей продукции — игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения

Американский медиахолдинг WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента

Epson приостанавливает поставку продукции в россию и белоруссию

Американский производитель строительной техники Caterpillar приостанавливает работу своих предприятий в России

Американская Brown-Forman, являющаяся производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia также приостанавливают сотрудничество.

Отметим, что многие предприятия сталкиваются с трудностями при работе в россии из-за санкций и отсутствия доставки, а также из-за давления со стороны потребителей и инвесторов, и описывают прекращение работы в россии в более практических терминах, не обвиняя российское правительство в нападении на Украину.

Напомним, на 10 марта работать в россии или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались сотни компаний.

В то же время остаются и такие производители, которые продолжают работать со страной-агрессором. Список таких компаний предоставило Министерство иностранных дел Украины.