Еще ряд крупнейших зарубежных компаний уходят из россии
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Nestle, табачные компании и производитель игр Sony, Toyota и Nissan также уходят из России.
Крупнейшие в мире производители приостанавливает все капиталовложения и уходят с рынка россии после ее вторжения в Украину
9 марта к списку корпораций, отказывающихся от участия в России, присоединились: крупнейшая в мире группа по производству упакованных продуктов питания Nestle, табачный гигант Philip Morris и производитель видеоигр Sony.
Как передает Reuters, решение швейцарской компании Nestle последовало за аналогичными действиями других крупных производителей продуктов питания, на которых потребители оказывают давление с целью выступить против военной агрессии.
Точно так же, в то время как производитель сигарет Imperial Brands приостановил деятельность в россии, конкурент Philip Morris заявил лишь о сокращении производства.
Sony, чья киностудия уже прекратила выпуск игр в России, в среду, 9 марта, предприняла дополнительные действия, заявив, что ее игровое подразделение PlayStation прекратит поставки и операции в России.
Кроме того, ряд других компании также присоединяются к мировому сообществу в призыве к миру в Украине:
Toyota и Nissan остановили производство в россии и экспорт в страну автомобилей.
Mars приостановила рекламу и инвестиции в россии.
Сети гостиниц Hilton и Hyatt приостанавливают развитие бизнеса.
Японские корпорации Hitachi и Nintendo приостанавливает поставки в россию своей продукции — игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения
Американский медиахолдинг WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента
Epson приостанавливает поставку продукции в россию и белоруссию
Американский производитель строительной техники Caterpillar приостанавливает работу своих предприятий в России
Американская Brown-Forman, являющаяся производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia также приостанавливают сотрудничество.
Отметим, что многие предприятия сталкиваются с трудностями при работе в россии из-за санкций и отсутствия доставки, а также из-за давления со стороны потребителей и инвесторов, и описывают прекращение работы в россии в более практических терминах, не обвиняя российское правительство в нападении на Украину.
Напомним, на 10 марта работать в россии или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались сотни компаний.
В то же время остаются и такие производители, которые продолжают работать со страной-агрессором. Список таких компаний предоставило Министерство иностранных дел Украины.
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