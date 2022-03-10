Война — день 15: бомбежки Украины продолжаются, а украинцам разрешили убивать оккупантов

Оперативно о главном за 10 марта

Украина уже более двух недель противостоит вторжению оккупационных войск из россии. Несмотря на планы кремлевской верхушки о быстром захвате крупнейших украинских городов, их планы полностью провалились, кроме того в рф наконец начали признавать, что отправили солдат-срочников на убой. В самой Украине для всех жителей отменили уголовное наказание за уничтожение оккупантов из гражданского оружия. Тем временем мирные города нашей страны продолжают страдать от налетов вражеской авиации, которая продолжает наносить удары по школам, больницам и даже роддомам.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" будет собирать самые важные события, которые произошли в Украине 10 марта, а оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил усиление санкционного давления на россию и дальнейшую поддержку Украины.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере $1,4 млрд США для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

Зеленский выступил с обращением к украинцам, россиянам и странам Запада. В частности, он назвал бомбардировку больниц в Мариуполе настоящим зверством и геноцидом. Зеленский призвал все международное сообщество объединиться и осудить военное преступление россии, в частности, усилением санкций до тех пор, пока Кремль потеряет все возможности продолжать этот геноцид.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны"

А о событиях за 4 марта, читайте в материале: "Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками"

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно просмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами"

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".