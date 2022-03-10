С удовольствием примем капитуляцию: Резников потролил россию

Украина готова воспринять только капитуляцию россии.

Министр обороны Алексей Резников тонко ответил российскому правительству, развязавшему войну против Украины, по теме капитуляции. Глава Минобороны отметил, что с удовольствием примет капитуляцию россии.

Соответствующее сообщение в четверг, 10 марта, появилось на Facebook-странице Резникова.

Глава оборонного ведомства отметил, что все руководство Украины во главе с президентом работают на своих местах на досаду россии.

"Я настойчиво советую каждому российскому солдату последовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и относительно капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию россии", — написал министр обороны.

Свое заявление Резников подкрепил фотографией с министром внутренних дел Денисом Монастырским и добавил: "Держим строй!".

Денис Монастырский и Алексей Резников на рабочем месте

Напомним, что по прогнозу российского политолога Андрея Пионтковского, после провала планов по захвату Украины россия будет пытаться любым способом навязать так называемый "план Беннета". Положения этого плана будут предусматривать отказ Украины от Крыма, Донбасса и вступления в НАТО — иными словами, это будет означать капитуляцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем завершились переговоры Украины и россии на уровне глав МИД.