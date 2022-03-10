Переговоры Кулебы и Лаврова завершились: что известно

По словам Дмитрия Кулебы переговоры были тяжелыми

Встреча главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД сергея лаврова относительно войны в Украине завершилась. Она продлилась более полутора часов.

Глава МИД Украины заявил, что на встрече с Лавровым обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. По его словам, переговоры были тяжёлыми.

К сожалению, достичь соглашений по прекращению огня пока не удалось.

"Остановку огня россия связывает с выполнением требований путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", — сказал Кулеба.

Напомним, что требованиями путина остаются: признание Крыма российским и признание независимости "ЛНР" и "ДНР", а также нейтральный статус Украины. Украина не собирается выполнять эти требования.

Отмечается, что контакты российской и украинской стороны будут продолжаться относительно эвакуации мирного населения и гуманитарных вопросов.

Напоминаем, что Украина ставит перед собой три цели в переговорах с российской федерацией. Первоочередная — это прекращение огня.