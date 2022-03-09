Укр

"У нас война! Это же не пинг-понг!": новое обращение Зеленского

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Владимир Зеленский подчеркнул гуманитарную миссию мира Новость обновлена 09 марта 2022, 12:51
Владимир Зеленский подчеркнул гуманитарную миссию мира

Президент поднял вопрос авиазащиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации на 14-й день войны с россией. Он сравнил усилия россии и Украины в столкновениях, отметив, что россияне ввели почти все войска в страну, но "у них только техника". В Украине к технике — еще и народ, максимально сопротивляющийся оккупантам и желающий победить и очистить свою страну. О сопротивлении украинцев знают не только в странах, поддерживающих Украину.

Зеленский отметил не только героизм украинских защитников, но и то, что захваченная техника врага обернется против него. Он напомнил о важности международной поддержки, потому что враг уничтожает украинские города с помощью авиации и рассказал, что вариант поддержки Польши есть, но звучат заявления о необоснованности позиции из США.

"Послушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизни! Мы еще раз просим – решайте это быстрее. Не перекидывайте ответственность, а отправьте нам самолеты", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что из Сум вывезли 1600 студентов и 3,5 тысячи жителей города, а эвакуация из городов Киевской области, подвергшихся обстрелам оккупантов продолжается — вывезли 18 тысяч людей.

Президент также процитировал стихотворение Тараса Шевченко "И Архимед, и Галилей", отметив, что "І на оновленій землі, врага не буде, супостата" — это давняя мечта как поэта, так и украинцев. Он обратился и к тем, кто пытается захватить Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента готовы говорить о варианте нейтрального статуса Украины.

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#Война #Обращение #Владимир Зеленский
Владимир Зеленский подчеркнул гуманитарную миссию мира
Украина
"У нас война! Это же не пинг-понг!": новое обращение Зеленского
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