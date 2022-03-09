Кремль попытается навязать Украине "план Беннета": что это значит и в чем его опасность

Этот "план" вполне можно сравнить с капитуляцией.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 10 марта, в Турции встретится со своим российским коллегой сергеем лавровым. На повестке дня будет три вопроса — прекращение огня, отвод войск рф и освобождение территорий, решение гуманитарных вопросов. Вполне вероятно, что российская сторона не пойдет на выполнение этих пунктов и попытается навязать формулу капитуляции, так называемый "план Беннета".

Такое мнение озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в блоге на сайте "Новое время".

Что такое план Беннета?

Как объясняет политолог, путину не удалось достичь ранее поставленных целей по поводу захвата Украины, поэтому сейчас он будет пытаться давить дипломатическим путем.

Кремль вскоре может предложить Украине так называемы "план Беннета", который для Украины будет сравним с капитуляцией. По мнению Пионтковского, Москва откажется от оккупации всей Украины, но будет настаивать на том, чтобы ей отдали Донецкую, Луганскую области и Крым. Также, по мнению политолога, путин будет вынуждать Украину отказаться от вступления в НАТО и заявить о нейтральном статусе.

Москва, по мнению Пионтковского, даже может пойти на шантаж, чтобы Украина согласилась на "план Беннета", угрожая при этому жесткими бомбардировками городов, которые могут быть сравнимы с Грозным и Алеппо.

"Этот план Беннета крайне неприятен для Украины, но он показывает, что, столкнувшись с сопротивлением, Путин вынужден отказаться от своих максимальных целей. Не будет российской оккупации. План Беннета предполагает сохранение Украины в существующей форме и сохранение существующей власти. В другое время можно было бы даже сказать, что это — победа Украины. Самое главное в плане Беннета — демилитаризация касается только Донбасса, а слово денацификация уже не упоминается", — добавил Андрей Пионтковский.

Почему такой сценарий стал возможным?

Российский политолог уверен, что этот план стал возможным для Кремля на фоне того, что Запад якобы демонстрирует свою беспомощность и неготовность защищать Украину.

Отметим, что "бездействие" Запада — это весьма субъективное мнение российского политолога, поскольку в ответ на российское вторжение в Украину Европейский Союз запретил оборот своей валюты в России, отключил крупнейшие банки страны-агрессора от международной платежной системы SWIFT, ввел строгие санкции, которые бьют по российской экономике и согласовал персональные ограничения против путина и Лаврова.

Кроме того, множество западных стран предоставило Украине оружие для противостояния агрессору, которое справляется со своей задачей очень хорошо, уничтожая сотни единиц боевой техники и тысячи оккупантов.