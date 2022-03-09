Укр

Переговоры Кулебы с лавровым: названы три цели Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кулеба готов к встрече Новость обновлена 09 марта 2022, 14:50
Кулеба готов к встрече

Посредником выступил турецкий министр иностранных дел

В четверг 10 марта глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретится со своим российским коллегой сергеем лавровым в Турции для обсуждения гуманитарных вопросов и требований украинской стороны. Он сдержанно оценивает перспективы переговоров.

Об этом министр рассказал в соцсети Facebook.

"Я не возлагаю на них завышенных ожиданий", — сказал он. На переговорах в Анкаре Украина заинтересована в трех моментах:

  • прекратить огонь
  • освободить украинские территории от российских войск
  • решить гуманитарные катастрофы, к которым привело вторжение россии.

Несмотря на уверенность Украины в своих позициях и желание Кулебы "выжимать максимум" результаты переговоров неясны. Он надеется, что лавров едет на переговоры без пропагандистских инструкций и директив.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский снова публично обратился к союзникам с объяснением жизненной необходимости закрытого неба над страной и словами поддержки для украинцев, а в его Офисе рассказали, какой момент Украина готова обсуждать с россией и на каких условиях. Тем временем российские войска стягиваются неподалеку от Киева — есть риск повторной попытки нападения.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Дмитрий Кулеба
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