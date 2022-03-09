Готовится атака на Киев: оперативная сводка по всем направлениям наступления россии

На юге россияне репрессируют жителей Херсона

Войска россии двигаются медленнее, теряет людей и технику, солдаты дезертируют или сдаются в плен. При этом продолжают формироваться резервы сил противника.

Украинский Генштаб рассказал о направлениях атак россиян на Украину.

Они сосредоточились на захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, окружении Киева. Среди целей врага — сделать коридор между оккупированным Крымом и Россией по суше. Также российские войска пытаются продвинуться к админграницам Луганщины и Донетчины.

На юге Украины в Херсоне, захватчики пытаются сломить сопротивление украинцев задерживая их — захватили более 400 человек.

Волынское направление — есть риск диверсий, но наступление не проводится.

Полесское направление — действуют подразделение общевойсковых армий Тихоокеанского флота и десант рф. Получив отпор и потери россияне выводят войска, бросая технику.

Есть информация о перегруппировке войск для попытки взять Киев. Враг пытается наступать на Фастов.

Северское направление — попытка войск рф восстановить наступление. Трасса Е95 блокирована возле Залесья, через реку Трубеж (левый приток Днепра) переправились оккупанты. После потерь на подступах к Чернигову в Украину прислали оперативных резервистов.

Слобожанское направление — россияне пытаются удержаться на рубеже от Сум до Северодонецка. Главные усилия направлены на окружение Харькова и выходе к Днепру. Готовится наступление на Сумы. Концентрируется армейская авиация.

Донецкое направление — попытка выдвинуться на границы Донецкой и Луганской областей.

Таврийское направление — российские оккупанты удерживают рубеж от Херсона до Розовки. В Херсоне базирует боевые самолеты, но форсировать Южный Буг им не удалось.

В Южнобужском районе рашисты держат линию от Херсона до Каховки.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины обратился к нации, американским партнерам и российским войскам.