В Украине назвали условия переговоров о нейтральном статусе

Возможность их проведения допускают

В Украине готовы обсуждать нейтральный статус на прямых переговорах на наивысшем уровне, но только после остановки боевых действий и вывода войск.

Об этом сообщает "Укринформ". Замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью немецкому телеканалу заявил, что на прием ультиматумов или компромиссы по принципиальным вопроса Украина не пойдет, но дискутировать можно о виде возможного нейтрального статуса Украины.

Консультации о возможности таких переговоров Украина уже ведет, в частности с Германией. Условие Украины — гарантии безопасности и чтобы не было повторения их нарушения.

Жовква отметил, что если россию не остановить — Украиной она не ограничится. И международная поддержка нашей страны должна быть не только на словах.

Ранее "Телеграф" писал, что на украино-российских переговорах ранее удалось только договориться об организации гуманитарных коридоров из тех городов, где войска рф уничтожили дома и инфраструктуру городских сетей снабжения водой, светом, продуктами.

Один из тех, кто выжил и вышел из временно оккупированной Бучи, рассказал свою историю спасения — мужчина добирался до Киева с матерью, сестрой, двумя бабушками и собакой 17 километров под обстрелами.