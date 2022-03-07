Переговоры Украины и россии завершились: о чем договорились

Достичь договоренностей получилось только в вопросе логистики гуманитарных коридоров.

Третий раунд украинско-российских переговоров по прекращению войны завершился. По состоянию на данный момент результатов, которые могут существенно улучшить ситуацию, нет.

Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил советник главы Офиса Президента, член украинской делегации Михаил Подоляк.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", — сообщил Михаил Подоляк.

По его словам, консультации по главным вопросам — прекращение огня и завершение войны — будут продолжены. Ожидать ли четвертого раунда переговоров Подоляк не сказал.

Напомним, что перед переговорами Михаил Подоляк выступил с заявлением, в котором отметил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям. Кроме того, советник главы ОП призвал украинцев не обращать внимание на токсичных украинских политиков, имена которых выныривают в информационном пространстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у путина уже отказались от одного из условий прекращения войны с Украиной.