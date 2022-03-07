Переговоры Украины и россии: Подоляк сделал жесткий анонс

Вскоре начинается третий раунд переговоров между Украиной и рф.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину советник главы ОПУ, член украинской делегации Михаил Подоляк прокомментировал старт третьего раунда переговоров между Украиной и россией.

Соответствующее видеообращение Подоляк опубликовал на своей странице в twitter.

Переговорщик заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям. Кроме того, Подоляк призвал украинцев не обращать внимание на токсичных украинских политиков, имена которых всплывают в информационном пространстве.

"Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне", — написал Подоляк.

Ранее сообщалось, что в Украине армия рф потеряла солдат больше, чем за две войны в Чечне.