Сооснователь Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко о причинах, почему путину стоит покинуть свой пост

путин должен уйти!

На 11 день войны Генеральный Штаб ВСУ называет цифру потерь pоссийско-фашисткой армии в более чем 11 тысяч убитыми и более 25 тысяч ранеными.

У меня и у вас нет оснований ей не доверять, видя то огромное количество фото и видео материалов с убитыми, сожженными, ранеными и пленными россиянами.

Почему цифра 11 000 убитых русских оккупантов знаковая?

Дело в том, что это больше, чем рф потеряла своих солдат за первую и за вторую чеченские войны.

Считайте сами.

Первая Чеченская война длилась с декабря 1994 по август 1996.

Непосредственно после завершения войны в штабе Объединённой группировки федеральных сил приводилась следующая статистика:

погибших — 4103;

пленных/пропавших без вести/дезертиров — 1231;

раненых — 19 794.

Таким образом, безвозвратные потери на тот момент оценивались в 5334 человека.

Вторая Чеченская война: август 1999 — апрель 2009, длилась 10 лет.

Итоговые потери российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) в Чечне по заявлениям официальных лиц оценивались в около 6000 человек погибшими.

Итого за две войны на Северном Кавказе силовые структуры рф потеряли — 11334 человека убитыми.

То есть, столько же сколько за 11 дней войны против мирной Украины.

В Чечне и Дагестане российская армия воевала против небольших групп сопротивления, у которых не было ни танков, ни артиллерии, ни ударных беспилотников, ни масштабной поддержки оружием с Запада.

То есть, всего того, что есть у Украины.

И будет ещё больше современного оружия от наших союзников с Запада.

Напомню также, что Чечня по площади — это чуть больше 1/2 Сумской области, легендарной своим партизанским движением.

А Ельцин и путин не могли усмирить маленькую Чечню 15 лет!

Россияне, просыпайтесь от гипнотического сна, в который вас ввела пропаганда Путина!

Вставайте, объединяйтесь!

Мы в Украине сейчас бьемся и умираем за Нашу и Вашу свободу!

Если вы не поможете нам и себе остановить войну, то погибнут десятки, или может быть сотни тысяч русских ребят, которых путин пошлёт в Украину, как на мясорубку.

Не мы пришли в ваш дом, а это вы вторглись в наш!

Каждый россиянин несёт сейчас персональную моральную ответственность за вторжение в Украину и гибель наших детей, женщин, стариков и солдат.

Потому что это с вашего молчаливого согласия путин уничтожил оппозицию, закрыл свободные СМИ, вторгся в Грузию, бомбил Сирию, оккупировал Крым и Донбасс, а сейчас развязал де-факто III Мировую войну.

Это вы хотели сильной руки, возвращения имперских амбиций, а теперь это ваши сыновья тысячами складывают свои головы на Украинской земле.

Мы будем биться до Победы, но не сдадимся!

Украине, планете и вам самим нужна мирная россия, в которой власть думает о том, как сделать жизнь своего народа лучше, а не о том как унизить и уничтожить других.

путин должен уйти!

Или с вашего молчаливого согласия россия на несколько поколений превратится в жалкое подобие Северной Кореи, нищей и ненавидимой всеми!

Дайте нам жить спокойно! Живите спокойно сами!

Берите власть в свои руки!

Иначе путин приведет россию к гибели, похоронив под своими обломками надежды 140 миллионов россиян.