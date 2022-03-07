Тысяча броневиков и под триста танков: новая сводка потерь оккупантов
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Противник продолжает нести значительные потери.
Украина продолжает противостоять российской оккупации и уничтожать врага. Противник несет значительные потери в личном складе и технике.
За данными Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед,
- боевых бронированных машин – 999 ед,
- артиллерийских систем –117 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 23 ед,
- самолетов – 46 ед,
- вертолетов – 68 ед,
- автомобильной техники — 454 ед,
- корабли/катера — 3 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, что в понедельник, 7 марта, украинские военные уничтожили российский корабль в Черном море.
Кроме того, ВСУ удалось сбить вертолет Ми-24П(Ми-35П) RF-94966, который использовали для обстрелов мирных городов.
Также украинские защитники разбили колонну врага, направлявшуюся в сторону Харькова.
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