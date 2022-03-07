Укр

Тысяча броневиков и под триста танков: новая сводка потерь оккупантов

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Уничтоженная техника противника Новость обновлена 07 марта 2022, 10:33
Уничтоженная техника противника

Противник продолжает нести значительные потери.

Украина продолжает противостоять российской оккупации и уничтожать врага. Противник несет значительные потери в личном складе и технике.

За данными Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед,
  • боевых бронированных машин – 999 ед,
  • артиллерийских систем –117 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 23 ед,
  • самолетов – 46 ед,
  • вертолетов – 68 ед,
  • автомобильной техники — 454 ед,
  • корабли/катера — 3 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери российских оккупантов с 24.02 по 7.03
Потери российских оккупантов с 24.02 по 7.03

Отметим, что в понедельник, 7 марта, украинские военные уничтожили российский корабль в Черном море.

Кроме того, ВСУ удалось сбить вертолет Ми-24П(Ми-35П) RF-94966, который использовали для обстрелов мирных городов.

Также украинские защитники разбили колонну врага, направлявшуюся в сторону Харькова.

Теги:
#Россия #Генштаб #ВСУ
Уничтоженная техника противника
Украина
Тысяча броневиков и под триста танков: новая сводка потерь оккупантов
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