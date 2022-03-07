Еще один русский корабль отправлен на*уй: у флота рф потери

В Одессе уничтожен российский корабль.

Украина продолжает противостоять российской оккупации и уничтожать врага. Противник несет значительные потери в личном складе, в технике, как на земле, так и воздухе и на море.

7 марта украинские военные уничтожили российский корабль в Черном море.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел на*уй. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины… Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль", — добавил он.

Видео обстрела российского корабля опубликовал в Facebook и военный Евгений Жуков.

"Русский сторожевой корабль минус! Одесса передает привет", — подписал он пост

Отметим, что в понедельник, 7 марта, ВСУ удалось сбить вертолет Ми-24П(Ми-35П) RF-94966, который использовали для обстрелов мирных городов.

6 марта близ Харькова наши защитники попали в российский истребитель, летевший обстреливать город. Пилоту выжить не удалось – катапультации не произошло.