Укр

В сети появилось видео еще одного сбитого вертолета рашистов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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От авиационной техники остались обломки Новость обновлена 07 марта 2022, 09:03
От авиационной техники остались обломки

Информации о состоянии вражеского пилота пока нет

Украинским военнослужащим удалось попасть в еще одну вертолетную "птичку" российских оккупантов. На этот раз от прицельного обстрела ВСУ навеки приземлилась техника марки Ми-24П(Ми-35П) RF-94966, которую использовали для обстрелов мирных городов.

Видео с места событий поделился TikTok-пользователь Andriy Illuke.

На записи видно, что после падения вертолет еще какой-то щас горел, ведь обломки выглядят так, будто после пожара. Уцелело от техники немного — часть хвоста с надписью "Опасно", винт и некоторые другие механические части. В общем это выглядит скорее как куча металлолома.

Где именно произошло такое "приземление", не сообщается. Но в соцсетях говорят, что, возможно, атака произошла в небе над Харьковщиной.

Во всяком случае, бдительность украинских военных оставила российских оккупантов еще одной единицы техники, которая может атаковать мирные украинские города и их жителей.

Напомним, что накануне вечером близ Харькова наши защитники попали в российский истребитель, летевший обстреливать город. Пилоту выжить не удалось – катапультации не произошло.

Также мы писали о том, как в одесском небе военнослужащие ликвидировали одну из вражеских "авиаптичек".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Вертолет
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