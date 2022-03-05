Больше сбитых врагов: в Одессе уничтожен еще один российский самолет
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В Одесском небе стало еще на одного вражеского самолета меньше
Наши военные продолжают очищать украинское небо от российских оккупантов и их военной техники. Так, на десятый день полномасштабного вторжения рф в Украину в Одессе был уничтожен еще один вражеский самолет.
Об этом сообщил координатор штаба национального сопротивления в Одесской области Сергей Братчук.
"Очень хорошо отработала наша система противовоздушной обороны… Возможно эти данные изменятся, и с пользой для нас станет больше сбитых врагов", — сказал Братчук.
Напомним, что в субботу, 5 марта, российские оккупанты потеряли 4 вертолета на Николаевщине. Примечательно, что один из морпехов сбил сразу три единицы техники.
Недавно в своей речи диктатор путин сделал заявление касательно бесполетной зоны в Украине. Президент рф "будет рассматривать попытки закрыть воздушное пространство над Украиной как участие в боевых действиях".
В свою очередь украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости.
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