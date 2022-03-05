Укр

Больше сбитых врагов: в Одессе уничтожен еще один российский самолет

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Украинские ПВО сбили российский самолет Новость обновлена 05 марта 2022, 16:09
Украинские ПВО сбили российский самолет

В Одесском небе стало еще на одного вражеского самолета меньше

Наши военные продолжают очищать украинское небо от российских оккупантов и их военной техники. Так, на десятый день полномасштабного вторжения рф в Украину в Одессе был уничтожен еще один вражеский самолет.

Об этом сообщил координатор штаба национального сопротивления в Одесской области Сергей Братчук.

"Очень хорошо отработала наша система противовоздушной обороны… Возможно эти данные изменятся, и с пользой для нас станет больше сбитых врагов", — сказал Братчук.

Напомним, что в субботу, 5 марта, российские оккупанты потеряли 4 вертолета на Николаевщине. Примечательно, что один из морпехов сбил сразу три единицы техники.

Недавно в своей речи диктатор путин сделал заявление касательно бесполетной зоны в Украине. Президент рф "будет рассматривать попытки закрыть воздушное пространство над Украиной как участие в боевых действиях".

В свою очередь украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости.

Теги:
#Одесса #РФ #Самолеты
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