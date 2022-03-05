На Николаевщине украинские морпехи сбили 4 российских вертолета

Оккупанты несут потери в воздухе.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты потеряли 4 вертолета на Николаевщине.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.

По информации источника, украинские морпехи сбили четыре вертолета захватчиков. Примечательно, что один из морпехов сбил сразу три единицы техники.

"Только на Николаевщине, наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы, — подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. – Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе! Слава Украине!" — гласит сообщение от ВМС ВС Украины.

Ранее сообщалось, что 4 марта российский пропагандист Владимир Соловьев остался без своих вилл в Италии. В субботу во временно оккупированном Мелитополе прошел антироссийский митинг. Кроме того, захватчики нанесли очередной авиаудар по Харькову, оккупанты разбомбили спортивный комплекс.