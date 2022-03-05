Укр

Пропагандист Соловьев остался без вилл в Италии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Две виллы Соловьева попали под арест Новость обновлена 05 марта 2022, 14:51
Две виллы Соловьева попали под арест

Был наложен арест на недвижимость телеведущего и миллиардера Усманова

Власти Италии, которые конфисковали яхты двух российских миллиардеров из окружения путина, наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.

Одна из вилл Соловьева на озере Комо
Одна из вилл Соловьева на озере Комо

Напомним, что великобритания, которая обещала уничтожить экономику рф, расширила перечень санкций за агрессию россии против Украины. Недавно туда включили еще двух российских олигархов — того же Алишера Усманова и Игоря Шувалова. Ранее правительство Британии ввело болезненные санкции против путина и лаврова.

Тем временем из-за санкций пострадали простые россияне, поскольку популярная торговая сеть "Ашан" заявил о намерении ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки.

Теги:
#Италия #Санкции #Алишер Усманов #Владимир Соловьев #КОМО #Виллы
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