Пропагандист Соловьев остался без вилл в Италии
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Был наложен арест на недвижимость телеведущего и миллиардера Усманова
Власти Италии, которые конфисковали яхты двух российских миллиардеров из окружения путина, наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС из-за российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает газета La Repubblica.
Речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.
Напомним, что великобритания, которая обещала уничтожить экономику рф, расширила перечень санкций за агрессию россии против Украины. Недавно туда включили еще двух российских олигархов — того же Алишера Усманова и Игоря Шувалова. Ранее правительство Британии ввело болезненные санкции против путина и лаврова.
Тем временем из-за санкций пострадали простые россияне, поскольку популярная торговая сеть "Ашан" заявил о намерении ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки.
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