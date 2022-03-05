Укр

Италия конфисковала яхты двух российских миллиардеров из окружения путина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Конфискованная яхта Lady M российского миллиардера Алексея Мордашова Новость обновлена 05 марта 2022, 02:36
Конфискованная яхта Lady M российского миллиардера Алексея Мордашова

Санкции Евросоюза очень вредят российским олигархам.

Сразу два российских олигарха потеряли свои яхты, которые оцениваются в десятки миллионов долларов, после того, как на россию наложили жесткие санкции за вторжение в Украину.

Как передает Reuters, власти Италии арестовали яхты одного из самых богатых людей россии Алексея Мордашова и олигарха из клана путина Геннадия Тимченко.

Отмечается, что яхта под названием Lady M, принадлежащая Мордашову, была конфискована в порту Империи, а яхта Lena Тимченко — в Сан-Ремо. Местные СМИ оценивают стоимость яхты Мордашова в $65 млн. По информации издания, при конфискации яхт присутствовали адвокаты их владельцев.

Добавим, что Алексей Мордашов является генеральным директором ПАО "Северсталь" и вторым в списке 200 самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Геннадий Тимченко является владельцем Volga Group и председателем Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Он входит в близкое окружение кровавого диктатора владимира путина. Санкции против него ранее ввела Великобритания.

Напомним, что свои яхты после введения санкции против россии также потеряли российский миллиардер Алишер Усманов — его судно за $600 млн конфисковали в Германии. А власти Франции конфисковали 85-метровую яхту главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Теги:
#Россия #Санкции #Яхта #Бизнесмен #Конфискация #Российский миллиардер
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