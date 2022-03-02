ЕС ввел беспрецедентные санкции в отношении россии

Европейский Союз финансово ослябляет агрессора.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский Союз (ЕС) запретил оборот своей валюты в рф.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Евросоюз запретил оборот евро в России. Сообщается, что запрещены любые поставки банкнот в рф. Следующим шагом против российской агрессии может стать запрет оборота доллара в россии.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора владимира путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT. Напомним, что после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на путина и министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены. Ожидается, что 2 марта украинская и российские делегации проведут второй раунд переговоров о прекращении огня. В Украине заявили, что не будут принимать никаких ультиматумов рф.

Ранее сообщалось, что в Москве на митинге против войны задержали детей.