"На ультиматумы не пойдем": в МИДе рассказали о втором раунде переговоров с россиянами
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Украинская сторона к переговорам готова, но их дата остается неопределенной.
После российского вторжения на украинские земли делегации Украины и РФ уже собирались на переговоры, однако договориться о прекращении боевых действий не удалось. Что касается второго раунда переговоров, то дата его проведения неизвестна.
Об этом в среду, 2 марта, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинская сторона готова говорить, но на ультиматумы путина не пойдет.
"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры — пока неизвестно", — сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что требования российских оккупантов остаются неизменными. Это те пункты, которые кровавый диктатор путин озвучил в своем обращении перед началом войны.
Напомним, что путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.
Ранее "Телеграф" сообщал, что западные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатами военной кампании в Украине.
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