Укр

"Мертвые хватают живых": сеть реагирует на задержание детей на митинге против войны в Москве

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Некоторым из детей нет даже 10 лет Новость обновлена 02 марта 2022, 09:11
Некоторым из детей нет даже 10 лет

Россиянам, вышедшим с отпрысками на акцию, грозят лишением родительских прав

В россии во время митингов против войны с Украиной вместе со взрослыми протестующими 1 марта полиция схватила нескольких детей. Их, как полноценных задержанных, отправили в участок, откуда отпустили лишь ближе к полуночи.

Об инциденте сообщил Facebook-пользователь Рустем Адагамов.

Всего в полиции оказалось шестеро маленьких россиян — Софья и Лиза Гладковы (7 и 11 лет), Гоша, Давид и Матвей Петровы (11, 7 и 9 лет). Они вместе с мамами Екатериной Завизион и Ольгой Альтер пришли к украинскому посольству, чтобы возложить цветы в память убитых в Украине граждан. Однако их посчитали злостными преступниками и решили припугнуть ответственностью.

Несмотря на то, что вскоре и родителей, и детей отпустили домой, власть продолжает буйствовать. Семьи ждет судебное разбирательство, уплата штрафов и вероятное лишение родительских прав.

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В сети на подобное происшествие реагируют бурно даже сами россияне. Правда, украинцы подсказывают, что за обиду, нанесенную детям, нация обычно должна встать как можно быстрее. Чего в россии, к сожалению, не происходит.

Отметим, что еще в первый день вторжения в Украину в разных российских городах на улицы вышли тысячи граждан, требуя прекратить войну. Однако их быстро нейтрализовали правоохранители, избивая дубинками и задерживая до выяснения обстоятельств. Тем временем в рф такие протесты называют "несанкционированными собраниями" и практически не показывают по местным медиа.

Украина же продолжает отбиваться от российской навалы уже семь дней подряд. По заявлениям Главнокомандующего ВСУ Залужного, рф приходится подзывать резервы, потому что украинский отпор слишком силен.

Теги:
#Украина #Дети #Россия #Соцсети #Война #Задержания
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