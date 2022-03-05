"Украина - вперед, вставай!" В Мелитополе устроили яркий митинг против оккупантов

"Русский мир" не приживается на юге Украины

В Мелитополе, который уже порядка недели находится под контролем российских оккупантов, устроили крупный митинг в поддержку Украины.

В распоряжении "Телеграфа" оказалось эксклюзивное видео с места событий.

Отмечается, что люди ходили по городу с криками "Слава Украине!", "Украина, вперед!", "Мелитополь, вставай!".

Судя по видео, людей собралось очень много.

Колонной прошли не только пешеходы, но велосипедисты с автомобилистами, — пока водитель медленно вел транспортное средство, пассажиры с флагами высовывались из машины.

Мелитопольцы скандировали "Украина, вперед!" с государственными флагами

Автомобилисты тоже активно митинговали

Стоит заметить, что оккупанты вошли в Мелитополь еще в первые дни вторжения, уже начали вводить там свои правила, комендантский час. Люди выходили на малочисленные митинги, но особо ничего ими не добились.

Сегодня россияне со своей "гумпомощью" вошли в Херсон и попытались создать пропагандистскую картинку в образе "освободителей", подкупив людей бесплатными консервами, но те давили их ногами, после чего устроили масштабный митинг, — после этого на протест решили выйти еще и Мелитополь с Бердянском.