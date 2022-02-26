"У вас там своих проблем нет?": житель Мелитополя в одиночку останавливал колонну захватчиков (видео)

Российские фашисты заявляют, что прибыли в Украину "на учения"

В Украине прошло уже двое суток с начала полномасштабного вторжения России. Упорные бои все время продолжаются в больших городах, не исключением есть и Мелитополь, куда техника оккупантов зашла в четверг, 25 февраля. Один из жителей города решил пообщаться с захватчиками и знатной русской бранью объяснил им, что у украинцев свое государство, которое мы будем мощно отстаивать, и россиянам здесь не место.

Видеозапись, на которой русскоязычный украинец довольно резко указывает захватчикам, прибывшим "на учебу", где их место появилось в соцсети.

Украинец общается с российскими оккупантами

Ранее "Телеграф" сообщал, как в четверг, 25 февраля, российские кафиры нанесли ракетный удар по пограничникам, защищавшим Запорожскую область. Наличие травмированных и погибших не разглашалось.

Также напомним, что Украина уже двое суток защищается от бойцов армии РФ, которые пошли на новую хитрость и расставляют метки железнодорожным столбам.

Кроме того, следует добавить, что с начала полномасштабного вторжения на украинские территории российские фашисты понесли небывалые до сих пор потери, которых они не несли за все годы военных противостояний.