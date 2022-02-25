Укр

Небывалое количество погибших: сколько россияне потеряли с начала вторжения

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Сухопутные войска ВС Украины отчитались перед населением страны Новость обновлена 25 февраля 2022, 16:14
Сухопутные войска ВС Украины отчитались перед населением страны

В вооруженном конфликте с Украиной российская сторона несет самые большие потери за все время своего существования

Во время ожесточенных боев, которые уже второй день ведутся на территории Украины, захватчик понес значительные потери: только за первые сутки противостояния от руки украинских защитников пало более тысячи российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отметив, что, несмотря на все, будут отстаивать оборону нашего государства от армии РФ.

"Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.", – говорится в тексте публикации.

Публикация от Сухопутных войск ВС Украины

Между тем, на официальной странице прессцентра "Операция объединенных сил" в Фейсбуке сообщили, что из-за масштабных потерь, которые нанесли фашистам украинские воины на территории Беловодска, несколько подразделений Российской Федерации спасаются бегством в направлении российской границы.

Публикация ООС в соцсети
Публикация ООС в соцсети

А мы напомним, как украинские бойцы встречают российскую боевую технику, которая уже после нескольких минут усиленного противостояния превращается в обычный металлолом.

Также "Телеграф" сообщал, как украинская армия ВСУ 25 февраля уничтожила целую колонну россиян под Гостомелем и захватила в плен несколько оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Погибшие #Оккупанты
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