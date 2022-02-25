ВСУ уничтожили колонну россиян под Гостомелем, захвачены в плен несколько оккупантов (видео)

Бойцы из рядов ВСУ продолжают защищать украинские территории

В направлении Гостомеля продолжаются бои с оккупантами. Украинским защитникам уже удалось сжечь целую колонну российских захватчиков и взять в плен несколько бойцов из РФ.

Указанную информацию сообщает "Телеграф" со ссылкой на Telegram-канал "Типичная Украина".

На кадрах опубликованных видео отчетливо видно, как пылает российская военная техника.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика!

Под Гостомелем бойцы ВСУ уничтожили колонну русских фашистов

Кроме этого, нашим бойцам из Вооруженных сил Украины, которые охраняют порядок на украинских дорогах, удалось взять в плен нескольких российских оккупантов. Соответствующее видеоподтверждение также распространяется на страницах сети.

Пленные кафиры из РФ

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 24 февраля, лидер страны-агрессора Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. После соответствующего заявления в разных уголках украинского государства серийно раздавались взрывы. Согласно имеющимся данным, во время развернувшегося на территории аэропорта в Гостомеле побоища российский десант украинским бойцам все же удалось отбить.

Уже в пятницу, 25 февраля, идет второй день войны России с Украиной, поэтому президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны и призвал "останавливать врага везде, где он виден".

Также напомним, что на севере страны была замечена колонна российских танков, которая направляется в Киев.