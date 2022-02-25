"Останавливайте врага всюду, где видите": Зеленский обратился к украинцам на второе утро обстрелов (видео)

Президент отметил, что украинские военные не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день.

На второе утро атаки России на Украину президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам. Они призвал каждого украинца защищать свое государство, ведь несмотря на заявления России, что жилые кварталы не являются для нее мишенью, это не так.

Об этом президент заявил в своем утреннем видеообращении.

"Второе утро масштабной войны. В четыре часа российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины. Они говорят, что гражданские объекты для них якобы не мишень. Но это очередная их ложь. На самом деле они не различают, в каких районах действовать. Под российским ударом, как и вчера, все равно находятся военные и гражданские. Цель этой атаки – давление на общество. Отмечаю: не просто на власть, а на всех украинцев. И сегодня – еще больше, чем вчера", — заявил Зеленский.

Читайте также: Категория Украина В Ровно российские войска начали обстрел аэропорта Об этом со ссылкой на начальника ВПЛ сообщили в ОПУ.

Президент отметил, что украинские военные не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день. На большинстве направлений остановили.

"Поэтому атака России продолжается из расчета, что наши силы устают. Но – никто не утомлен. Силы противовоздушной обороны Украины защищают наше небо. Настолько, насколько это возможно. Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в том числе и столицы", — отметил Зеленский.

Президент призвал в это сложное время заботиться не только о родных и близких, но и просто людях, находящихся рядом с вами. А также защищать свою страну.

"Останавливайте врага всюду, где видите. Часть Украины зависит только от украинцев. Никто другой, кроме нас самих, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами – правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты "Калибр" беспомощны против воли. России все равно придется говорить с нами. Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России", — заявил президент Украины.

Как сообщал "Телеграф", продвижение российских танков на Киев с севера сегодня утром было приостановлено.

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