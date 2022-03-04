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В захваченном россиянами Мелитополе жители вышли на митинг против оккупантов (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Митинг в Мелитополе Новость обновлена 04 марта 2022, 14:44
Митинг в Мелитополе

Жители демонстрируют, что город является украинским.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе (Запорожская область) тысячи жителей вышли на демонстрацию за Украину.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Денис Казанский.

Жители идут колонной с украинским флагом и выкрикивают лозунги: "Оккупанты", "Мелитополь — украинский город".

"Даже захваченный российскими войсками город четко демонстрирует, что является украинским. Сторонников РФ не видно, хотя танки РФ в городе, и сейчас никакие фашисты не мешают им выходить на митинги и встречать оккупантов", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, это полная катастрофа для российской пропаганды. Поэтому сейчас по информации из Херсона оккупанты свозят туда людей автобусами из Крыма, чтобы устроить имитацию пророссийского митинга.

Напомним, что СБУ предупреждает украинцев, что оккупанты продолжают устраивать провокации.

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#Россия #Мелитополь
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В захваченном россиянами Мелитополе жители вышли на митинг против оккупантов (видео)
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