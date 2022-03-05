Масштабный митинг в Херсоне: оккупанты уже бегут из города (видео)
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Оккупанты частично вышли из города, но не по всех направлениях
В Херсоне во время митинга 5 марта российские оккупанты начали постепенно покидать свои прежние позиции. Среди прочего — оставили центр города, куда в субботу вышли тысячи местных жителей. Некоторой технике пришлось проехать сквозь митингующую толпу, поэтому один из БТР "оседлал" местный полицейский с сине-желтым флагом.
Видеозаписью участники акции поделились с медиа "Суспільне Херсон".
Известно, что огневая точка россиян была убрана с остановки, более известной местным как "зодчий", также уехал пост с перекрестка Макарова-Нефтянников. На Николаев проезда по-прежнему нет, однако местные жители надеются на лучшее.
Отметим, что акция жителей Херсона была весьма многолюдной.
Не сполна разделяет общую эйфорию местный журналист Константин Рыженко, признаваясь, что такие резкие перемены в поведении "напрягают".
"Отовсюду приходят сообщения, что они бросают блиндажи, блокпосты, местами технику и выходят с города. Нет движения по привычным каналам маршрута. Я, конечно, рад этому, но что-то в этом всем меня смущает. Я вас попрошу, будьте очень внимательны и осторожны", — отметил он.
Местные жители, с которыми удалось связаться "Телеграфу", тоже испытывают радость только наполовину. Они не исключают вероятности, что применимо какое-то другое оружие, вероятно, авиация.
Напомним, что Херсон уже несколько дней находится в осаде и даже частично под контролем оккупационных войск. Третьего марта захватчики вытеснили из здания ОГА местных властей. Однако город и область сдаваться россиянам не собираются.
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