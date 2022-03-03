Русские оккупанты пробуют вводить свои правила во временно подконтрольном Мелитополе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 445
Российская военная техника пока еще свободно разъезжает по городу
Мелитополь Запорожской области уже несколько дней находится под временным контролем российских оккупантов, — с четверга, 3 марта, они пробуют ввести там комендантский час и призывают сдать оружие.
Соответствующие видео показывают в соцсетях местные жители, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что по городу начали ездить бронированные автомобили с буквой "Z", которой помечают технику из состава восточных сил РФ.
На них установлен громкоговоритель, посредством которого россияне доносят до жителей, что в городе запрещены митинги и демонстрации, а с 18:00 до 06:00 вводится комендантский час.
Лицам, которые имеют "незарегистрированное" оружие, предлагают сдать его "за вознаграждение".
Стоит заметить, что российские военные подошли к Мелитополю еще в первый день вторжения в Украину 24 февраля, однако вошли в город лишь 25 числа.
Последние несколько дней там проводились акции протеста местных жителей.
Как сообщал "Телеграф", ранее украинским военным удалось вернуть контроль над Бучей Киевской области.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-