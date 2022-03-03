Русские оккупанты пробуют вводить свои правила во временно подконтрольном Мелитополе (видео)

Российская военная техника пока еще свободно разъезжает по городу

Мелитополь Запорожской области уже несколько дней находится под временным контролем российских оккупантов, — с четверга, 3 марта, они пробуют ввести там комендантский час и призывают сдать оружие.

Соответствующие видео показывают в соцсетях местные жители, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что по городу начали ездить бронированные автомобили с буквой "Z", которой помечают технику из состава восточных сил РФ.

Военная техника рф свободно ездит по Мелитополю

На них установлен громкоговоритель, посредством которого россияне доносят до жителей, что в городе запрещены митинги и демонстрации, а с 18:00 до 06:00 вводится комендантский час.

Лицам, которые имеют "незарегистрированное" оружие, предлагают сдать его "за вознаграждение".

Стоит заметить, что российские военные подошли к Мелитополю еще в первый день вторжения в Украину 24 февраля, однако вошли в город лишь 25 числа.

Последние несколько дней там проводились акции протеста местных жителей.

Акция в Мелитополе 1 марта

Как сообщал "Телеграф", ранее украинским военным удалось вернуть контроль над Бучей Киевской области.