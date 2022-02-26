Голодный "русский мир": в Мелитополе после смены флага ограбили два магазина

Украинские войска продолжают борьбу за город

Украинский город Мелитополь — один из тех, где ситуация очень сложная. В городе слышны взрывы, продолжается защита от российских захватчиков.

Источники "Телеграфа" в городе рассказали, что на зданиях уже вывешивали российский триколор, один из таких — на пожарной части.

"Но не весь город под контролем врага", — говорят местные жители. После того как в Мелитополь вошли захватчики началось мародерство. Уже известно, что разграбили продуктовый магазин и ювелирный.

Накануне вечером в Мелитополе обстреляли онкологический диспансер, пострадали второй этаж и операционная. Больных эвакуировать некуда — в частично разрушенном здании продолжают оказывать помощь людям.

Последствия обстрела онкодиспансера

В областном центре ситуация более стабильная, открывают дополнительные укрытия, продолжают борьбу с "метками". Их очень много — за минувшие сутки задержали за их нанесение четырех человек. В военкоматы очереди — много желающих записаться в территориальную оборону.

Ранее "Телеграф" писал про осложнение ситуации в Киеве — русские войска обстреляли столицу Украины ракетами и попали в жилую многоэтажку.