Над Мелитополем украинские флаги, но ситуация тяжелая: что происходит в городе (фото, видео)

Мелитополь дал бой российским войскам, которые потерпели поражение

Первый день российской агрессии против Украины нелегко дался ВСУ и тяжелее всего ситуация сложилась в южных регионах страны – были утрачены территории, прилегающие к Крымскому полуострову в Херсонской области. К вечеру ВС РФ заявили о выходе и взятии под контроль города Мелитополь Запорожской области.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 10.00 в Мелитополе шли бои за контроль над городом.

Местные жители подтвердили "Телеграфу" информацию Генштаба ВСУ подчеркнув, что на флагштоке в центре города в полдень продолжал висеть украинский флаг, висят они и над другими государственными учреждениями.

Здание ПФУ в Мелитополе

Моторизированная группа российских военнослужащих, пытавшаяся захватить здание местного СБУ на нескольких КАМАЗах, была встречена огнем и рассеялась, бросив автотранспорт, амуницию и снаряжение, в том числе российские сухпайки, саперные лопатки.

Брошенный россиянами автотранспорт

Возле здания видны следы крови, брошенное оружие в виде пустого тубуса от РПГ-18 "Муха" и собственно сам автотранспорт.

Следы гусениц на асфальте в Мелитополе

По словам горожан на асфальте четко видны следы от гусеничной техники, передвигающейся по городу, а северная часть города контролируется Вооруженными силами Украины. Утром район аэродрома в северной части города подвергся обстрелу, так что дым от пожара был хорошо виден горожанам.

Пожар в окрестностях Мелитопольского аэродрома

"Примерно с 6-7 утра с разной периодичностью в городе слышаться взрывы и стрельба, с утра отсутствует свет и проблемы со связью, но в целом достаточно спокойно", — рассказал "Телеграфу" один из местных жителей.

Тем временем формирования вооруженных сил Украины заходят в Киев, город готов отражать нападение российских оккупантов, о чем сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.